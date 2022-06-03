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ICTV / Серіали ICTV / Звезда сериала «Морская полиция. Черноморск» Дмитрий Сова о волонтерстве и творческих планах / 03.06.2022 13:36
03.06.2022 13:36
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Звезда сериала «Морская полиция. Черноморск» Дмитрий Сова о волонтерстве и творческих планах

Звезда сериала «Морская полиция. Черноморск» Дмитрий Сова о волонтерстве и творческих планах

Украинский актер театра и кино, а также исполнитель одной из главных ролей сериала «Морская полиция. Черноморск» на ICTV пообщался с ведущим Вадимом Карпьяком в эфире информационного марафона «Единые новости» о том, как помогает приблизить победу, а также о профессиональных планах.

Дмитрий Сова в роли капитана Мельниченко — «Морская полиция. Черноморск»

Дмитрий рассказал, что сейчас практически не занимается актерством и активно волонтерит:

Волонтерство занимает больше времени и, как вы понимаете, сейчас съемок практически нет. Только недавно я впервые за эти три месяца снялся в социальном ролике ко Дню защиты детей и занялся дубляжем двух персонажей для Netflix. А так, преимущественно волонтерством – пошивом амуниций для бойцов, разгрузками, плитоносками и все такое.

В разговоре с Вадимом Карпьяком актер вспомнил, как начал волонтерскую деятельность с поиска шевронов и отметил, что через 3 месяца хорошо научился разбираться в тканях, нитях, фурнитуре и видах крепления:

Я раньше вообще не знал, что такое планка Пикатинни, коллиматоры, фастексы или армированная нить, но у нас было время обо всем узнать. Уже три месяца мы работаем и я понимаю, что нужно, сколько ткани, какая длина и так далее. Единственное – я далек в плане маркетинга. Мы все отдаем друзьям или друзьям знакомых, которые на востоке. Также ищем деньги за границей. К примеру, сейчас к нам едет отправление из Чикаго. Передадим снаряжение для Львовской ДШБ. Как можем крутимся-вертимся.

Дмитрий Сова в эфире информационного марафона «Единые новости»

На вопрос ведущего о ролях, которые хотелось бы сыграть после победы, Дмитрий Сова признался, что во время войны не думал о своей профессии и только в последние дни возникла одна интересная идея:

Недавно появилась идея найти актуальную пьесу, сделать классный спектакль и поехать с ним за границу по разным городам, чтобы он показывал миру нашу идентичность, культуру и все, что сейчас происходит в стране. Есть такие идеи и хочется попробовать.

Также по теме: «Снимаем и фиксируем все, что можно»: Ахтем Сеитаблаев о службе прессофицером Как Дмитрий Суржиков из сериала «Коп из прошлого» благодаря творчеству собирает средства на нужды ВСУ Артемий Егоров из сериала «Вскрытие покажет» об обороне Одессы

 

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Теги: Дмитрий Сова, Морская полиция. Черноморск
03.06.2022 13:36



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