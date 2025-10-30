Олександр Рудинський розповів про премію BAFTA та про те, чи вплинула нагорода на розмір гонорарів

Зірка серіалів “Перші ластівки”, “Зв’язок” та майбутньої премʼєри на телеканалі ICTV2 – 8-серійної драми “Повернення”, яка висвітлить проблеми адаптації ветеранів, Олександр Рудинський розповів, чи змінила його життя премія BAFTA. Це — британський аналог “Оскара”. Він став першим українцем, який отримав цю престижну статуетку. Відзнаку актор здобув за роль у фільмі “Камінь, ножиці, папір”, що розповідає про війну в Україні.

В ексклюзивному коментарі журналістці програми “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк Рудинський розповів, чи вплинула нагорода на гонорари:

“Гонорари піднялися і з BAFTA, і без BAFTA. Просто з кількістю проєктів”, – зазначив актор.

За словами Рудинського, момент оголошення його перемоги став одним із найемоційніших у житті:

“Це один із найзворушливіших моментів у моєму житті. Коли я робив пропозицію дружині, коли вручали BAFTA і коли народилася дитина – три найсильніші миті”.

Під час своєї промови на сцені BAFTA актор присвятив нагороду загиблому другу – Жені Світличному, який поліг на фронті за п’ять днів до початку зйомок фільму:

“Я присвячую цю нагороду своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до зйомок фільму. І також усім тим, хто захищає і робить мою країну незалежною”.

Актор зізнався, що не стикався з жодними обмеженнями чи цензурою щодо теми війни у своїй промові:

“Ні, жодних заборон не було. Ніхто не попереджав. Я говорив від серця”.

Рудинський також розповів, що реакція залу була дуже емоційною:

“Сприйняли досить бурно. Перед тим, як оголошували переможця, показували фрагменти з фільмів. У нашому був момент, де мій герой прибігає, а батько питає: “Ти руських бачив?”. І я думаю – як влучно, що саме цей епізод показали, адже в залі сиділи росіяни. Це було дуже символічно”, – каже актор.

Прем’єра серіалу “Повернення” відбудеться у 2026 році на телеканалі ICTV2.