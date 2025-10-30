Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Олександр Рудинський розповів про премію BAFTA та про те, чи вплинула нагорода на розмір гонорарів / 30.10.2025 13:40
30.10.2025 13:40
Олександр Рудинський розповів про премію BAFTA та про те, чи вплинула нагорода на розмір гонорарів

Олександр Рудинський розповів про премію BAFTA та про те, чи вплинула нагорода на розмір гонорарів

Зірка серіалів “Перші ластівки”, “Зв’язок” та майбутньої премʼєри на телеканалі ICTV2 – 8-серійної драми “Повернення”, яка висвітлить проблеми адаптації ветеранів, Олександр Рудинський розповів, чи змінила його життя премія BAFTA. Це — британський аналог “Оскара”. Він став першим українцем, який отримав цю престижну статуетку. Відзнаку актор здобув за роль у фільмі “Камінь, ножиці, папір”, що розповідає про війну в Україні.

В ексклюзивному коментарі журналістці програми “Ранок у великому місті” Ксенії Малинюк Рудинський розповів, чи вплинула нагорода на гонорари:

“Гонорари піднялися і з BAFTA, і без BAFTA. Просто з кількістю проєктів”, – зазначив актор.

За словами Рудинського, момент оголошення його перемоги став одним із найемоційніших у житті:

“Це один із найзворушливіших моментів у моєму житті. Коли я робив пропозицію дружині, коли вручали BAFTA і коли народилася дитина – три найсильніші миті”.

Під час своєї промови на сцені BAFTA актор присвятив нагороду загиблому другу – Жені Світличному, який поліг на фронті за п’ять днів до початку зйомок фільму:

“Я присвячую цю нагороду своєму другу Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до зйомок фільму. І також усім тим, хто захищає і робить мою країну незалежною”.

Олександр Рудинський в серіалі “Повернення”

Актор зізнався, що не стикався з жодними обмеженнями чи цензурою щодо теми війни у своїй промові:

“Ні, жодних заборон не було. Ніхто не попереджав. Я говорив від серця”.

Рудинський також розповів, що реакція залу була дуже емоційною:

“Сприйняли досить бурно. Перед тим, як оголошували переможця, показували фрагменти з фільмів. У нашому був момент, де мій герой прибігає, а батько питає: “Ти руських бачив?”. І я думаю – як влучно, що саме цей епізод показали, адже в залі сиділи росіяни. Це було дуже символічно”, – каже актор.

Анастасія Пустовіт, Олександр Рудинський, Євген Григорʼєв в серіалі “Повернення”

Прем’єра серіалу “Повернення” відбудеться у 2026 році на телеканалі ICTV2.

Теги: Олександр Рудинський, серіал Повернення
30.10.2025 13:40

