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ICTV / Серіали ICTV / На ICTV2 выходит премьера шпионской 4-серийки с известными актерами / 25.04.2023 14:55
25.04.2023 14:55
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На ICTV2 выходит премьера шпионской 4-серийки с известными актерами

На ICTV2 выходит премьера шпионской 4-серийки с известными актерами

Сегодня, 25 апреля, телеканал ICTV2 покажет шпионский военный минисериал «Табун» о героизме, силе и отваге украинцев во время Второй мировой войны. Премьера с Митей Рыбалевским и Дарьей Петрожицкой выйдет на экраны в 20:00.

В оккупированном Звягеле немцы разрабатывают новейшее химическое оружие «Табун». После 15-летнего отсутствия в родной город возвращается Иван Диденко, теперь работающий на британскую разведку. Его задача – получить образец «Табуна», чтобы разработать антидот.

Это история о герое. Иван Диденко – разведчик, украинец, наш родненький, по факту спасающий всю Восточную Европу от гибели. Вообще есть реальная история, что в войну немцы разрабатывали смертоносный газ Табун, и сам Черчиль хотел провернуть операцию по поиску антидота. Сценаристы взяли эти факты за основу и написали красивую историю об украинцах в войну.

Почему именно Диденко Черчиль избрал для такой миссии? Потому что мы украинцы. И нам по силам спасти весь мир”, – рассказывает о своей роли актер Митя Рыбалевский.

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На ICTV2 выходит премьера шпионской 4-серийки с известными актерами / 10 фотографий

Напарницу-диверсантку главного героя будет играть Дарья Петрожицкая. Для телезвезды это первая большая роль в историческом кино такого масштаба.

«У меня раньше были эпизодические роли в военных фильмах – в сериалах «Танк» и «Конвой», но не главные. Но не это меня больше всего заинтересовало в проекте. Когда мне позвонила по телефону агент и сказала, что события фильма происходят в 1942 году, я сразу же захотела сыграть в нем, даже не зная больше ничего о роли.

Но когда я прочла сценарий, поняла, что не ошиблась. Сценарий был так интересен, и роль отважной героини, которая идет в бой, меня покорила. Удивительно мне часто нравятся роли других героинь из фильмов или сериалов, где я играю. Но здесь не так. Впервые за долгое время на мне не романтическая составляющая, а героическая роль», – призналась Дарья.

Также в ролях военного приключенческого сериала появятся Андрей Исаенко, Елена Ларина, Владислав Мамчур, Василий Кухарский.

Их герои будут не только спасать мир от боевого ядовитого вещества, но и пытаться найти свою любовь.

Также по теме: Кто сыграл в военном боевике "Табун": главные актеры Табун - премьера шпионского минисериала от ICTV2 о второй мировой Сериал Табун - Премьера 2023 - 25 апреля 20:00
Теги: сериал Табун
25.04.2023 14:55

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