25 апреля в 20:00 ICTV2 покажет премьеру минисериала об украинских диверсантах во Второй мировой войне.

Рассказываем в материале, кто из украинских актеров сыграл главные роли в военном боевике «Табун».

Дмитрий Рыбалевский

Украинский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины (2017). Родился 29 мая 1983 года. В 2005 году окончил экспериментальный курс Евгении Гулякиной и Нинель Биченко в Киевском государственном театральном институте им. Ивана Карпенко-Карого. С 2007 г. работает в Национальном драмтеатре им. И. Франко, в котором сыграл более 25 ролей.

В кинематографе актер занял позицию не предлагать себя на кастингах. На съемочную площадку попадает по приглашению тех, кто видел его театральные работы. Из недавних кинопроектов Дмитрия можно увидеть в украинском историческом фильме «Толока» режиссера Михаила Ильенко и ретро-детективе об украинском Шерлоке «Лучший сыщик» в главной роли с ним. Премьера пилотной серии ретро-детектива прошла на телеканале ICTV.

В военном минисериале «Табун» актер сыграл главную роль — украинца Григория Диденко, который стал британским разведчиком и через 15 лет вернулся в родной город Звягель с сверхсекретной миссией — получить образец новейшего химоружия Табун для разработки антидота.

Дмитрий Рыбалевский женат на актрисе Анастасии Чумаченко. Воспитывает четырех детей – Марго, Марка, Марту и Макара.

Елена Ларина

Украинская актриса Елена Ларина родилась 29 июля 1991 года. В 2013 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого (мастер курса Л.Б. Остропольский).

Окончила Киевский национальный университет культуры и искусства (факультет культурологии) и курсы телеведущих Astra Sapience.

Активно снимается в кино с 2012 года. Елену часто можно увидеть в сериалах ICTV, в частности: «Код Константина», «Прокуроры», «Владимирская, 15», «Отдел 44», «Пацики», «Вскрытие покажет», «Пес», «Участковый с ДВРЗ», » Морская полиция. Черноморск». В минисериале «Табун» Елена Ларина сыграла Галину, любимую Григория Диденко.

Дарья Петрожицкая

Украинская актриса театра и кино Дарья Петрожицкая родилась 31 мая 1991 года. После окончания общеобразовательной школы в 2008 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, который окончила в 2012 году по специальности «актер театра и кино». Училась в творческой мастерской народного артиста Украины Олега Шаварского. В 2012 году начала работать в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

На данный момент молодая актриса сыграла более десяти ролей в театре и около двадцати в кино, которые принесли Дарье всенародную популярность и любовь зрителей. Также Петрожицкая участвовала в известном украинском вокальном и танцевальном телепроектах.

Андрей Исаенко

Украинский актер театра и кино. Заслуженный артист Украины (2021). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2022).

Родился 22 июля 1986 г. в Запорожье. В детстве увлекался разными видами спорта, в частности, вольной борьбой, баскетболом, волейболом. В школьной команде завоевал кубок из КВН среди школьников Украины в Одессе. В 2008 году окончил Запорожский национальный университет, факультет театрального искусства (мастерская Г. В. Фортуса). С 2008 года начал работу в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Среди выходивших на ICTV сериалов, Андрей снимался в таких проектах: «Пес», «Нюхач», «Пацики», «Киборги», «Копы на работе», «Юрчишины» а также приключенческом сериале «Казаки. Абсолютно лживая история».

Женат на режиссере Олесе Моргунец-Исаенко.

Владислав Мамчур

Владислав Мамчур – украинский актер театра и кино. Родился 15 марта 1975 года. С ранних лет занимался танцами. В 1991–1995 годах профессионально занимался бальной хореографией. 1995 окончил Технологический университет Подолья (сейчас Хмельницкий национальный университет).

В 1999 году окончил Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, мастерская Н.М. Рушковского. С 1999 года – артист Нового театра на Печерске в Киеве.

Василий Кухарский

Украинский актер театра и кино Василий Кухарский родился 2 декабря 1981 года. В 2001 году окончил дирижерско-хоровой отдел Житомирского музыкального училища им. Виктора Косенко по специальности руководитель хора, дирижер, учитель музыки. В 2005 — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, художественный руководитель курса В. Зимня. С 2008 года – актер Киевского академического драматического театра на Подоле. Фильмография актера насчитывает около 40 проектов.

Василия Кухарского часто можно увидеть в сериалах ICTV: «Майор и магия», «Плохой хороший коп», «В плену у оборотня», «Прятки».

Смотрите новый военный минисериал «Табун» 25 и 26 апреля в 20:00 на телеканале ICTV2.