На ICTV2 виходить премʼєра шпигунської 4-серійки з відомими акторами

Сьогодні, 25 квітня, телеканал ICTV2 покаже шпигунський воєнний мінісеріал “Табун” про героїзм, силу та відвагу українців у часи Другої світової війни. Премʼєра з Мітею Рибалевським та Дарією Петрожицькою вийде на екрани о 20:00.

У окупованому Звягелі німці розробляють новітню хімічну зброю “Табун”. Після 15-річної відсутності до рідного міста повертається Іван Діденко, який тепер працює на британську розвідку. Його завдання – отримати зразок “Табуна”, аби розробити антидот.

“Це історія про героя. Іван Діденко – розвідник, українець, наш рідненький, який по факту рятує всю Східну Європу від загибелі. Взагалі є реальна історія, що у війну німці розробляли смертоносний газ Табун, і сам Черчиль хотів провернути операцію з пошуку антидота. Сценаристи взяли ці факти за основу і написали красиву історію про українців у війну.

Чому саме Діденка Черчиль обрав для такої місії? Бо ми українці. І нам під силу врятувати увесь світ”, – розповідає про свою роль актор Мітя Рибалевський.



















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Напарницю-диверсантку головного героя гратиме Дар‘я Петрожицька. Для телезірки це перша велика роль у історичному кіно такого масштабу.

«У мене раніше були епізодичні ролі у військових стрічках – у серіалах «Танк» і «Конвой», але не головні. Та не це мене найбільше зацікавило у проєкті. Коли мені зателефонувала агент і сказала, що події фільму відбуваються у 1942 році, я відразу ж захотіла зіграти в ньому, навіть не знавши більше нічого про роль.

Але коли я прочитала сценарій, зрозуміла, що не помилилася. Сценарій був такий цікавий, і роль відважної героїні, яка йде у бій мене підкорила. Напрочуд мені часто подобаються ролі інших героїнь з фільмів чи серіалів, де я граю. Але тут не так. Вперше за довгий час на мені не романтична складова, а роль героїчна», – зізналась Дар’я.

Також у ролях воєнного пригодницького серіалу зʼявляться Андрій Ісаєнко, Олена Ларіна, Владислав Мамчур, Василь Кухарський.

Їхні герої не тільки рятуватимуть світ від бойової отруйної речовини, а й намагатимуться знайти своє кохання.