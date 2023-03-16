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ICTV / Серіали ICTV / Что такое ДВРЗ: как расшифровывается и где находится / 16.03.2023 14:40
16.03.2023 14:40
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Что такое ДВРЗ: как расшифровывается и где находится

Что такое ДВРЗ: как расшифровывается и где находится

Что такое ДВРЗ? Рассказываем в материале о месте, откуда взялись наши любимые народные герои Сергей Бондарь и Петр Дзюба.

ДВРЗ – это микрорайон Киева, получивший свое название от Дарницкого вагоноремонтного завода.

Он появился в 1934 году, когда здесь был построен первый барак-общежитие для строителей завода.

Расположен микрорайон в восточной части Дарницы преимущественно вдоль Алматинской (после железнодорожного путепровода), Марганецкой, Опришковской улиц. Граничит со Старой Дарницей, а население ДВРЗ составляет около 15 тысяч человек.

ДВРЗ — это отдаленный район от центра Киева, который нажил славу далеко не самого образцового. Начиная с лихих 90-х, он считался одним из самых криминальных в столице, где было много хулиганов и рецидивистов. Такая ассоциация с районом осталась и сегодня. Не зря существует давно известная всем киевлянам поговорка: «Кому в житті не везе, той живе на ДВРЗ».

А чтобы поближе познакомиться с колоритом микрорайона, смотрите народный детективный сериал «Участковый с ДВРЗ«. Именно в этой местности и разворачиваются основные события детектива, а главные герои Сергей Бондарь и Петр Дзюба каждую серию расследуют дела как мелких хулиганов, так и серьезных преступников.

Смотрите все серии на нашем сайте Сериалы ICTV, а также первые серии нового 3 сезона можно посмотреть прямо сейчас по ссылке.

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Теги: Участковый с ДВРЗ, Дільничний з ДВРЗ 3, Участковый с ДВРЗ-2
16.03.2023 14:40

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Юрий Дяк Дмитрий Сова Григорий Бакланов Игорь Портянко Михаил Кукуюк

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