Що таке ДВРЗ? Розповідаємо в матеріалі про місце, звідки взялися наші улюблені народні герої Сергій Бондар та Петро Дзюба.

ДВРЗ – це мікрорайон Києва, який отримав свою назву від Дарницького вагоноремонтного заводу.

Він зʼявився у 1934 році, коли тут було споруджено перший барак-гуртожиток для будівельників заводу.

Розташований мікрорайон в східній частині Дарниці переважно вздовж Алматинської (після залізничного шляхопроводу), Марганецької, Опришківської вулиць. Межує зі Старою Дарницею, а населення ДВРЗ становить близько 15 тисяч осіб.

ДВРЗ – це віддалений район від центру Києва, який має славу далеко не найбільш зразкового. Починаючи з лихих 90-тих він вважався одним із найбільш кримінальних в столиці, де було багато хуліганів та рецидивістів. Така асоціація з районом залишилися і сьогодні. Не дарма існує давно відома усім киянам приказка: “Кому в житті не везе, той живе на ДВРЗ”.

А щоб ближче познайомитися із колоритом мікрорайону, дивіться народний детективний серіал “Дільничний з ДВРЗ“. Саме в цій місцевості і розгортаються основні події детективу, а головні герої Сергій Бондар та Петро Дзюба щосерії розслідують справи як дрібних хуліганів, так і серйозних злочинців.

Дивіться усі серії на нашому сайті Серіали ICTV, а також перші серії нового 3 сезону можна переглянути просто зараз за посиланням.