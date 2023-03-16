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ICTV / Серіали ICTV / Що таке ДВРЗ: як розшифровується і де знаходиться / 16.03.2023 14:40
16.03.2023 14:40
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Що таке ДВРЗ: як розшифровується і де знаходиться

Що таке ДВРЗ: як розшифровується і де знаходиться

Що таке ДВРЗ? Розповідаємо в матеріалі про місце, звідки взялися наші улюблені народні герої Сергій Бондар та Петро Дзюба.

ДВРЗ – це мікрорайон Києва, який отримав свою назву від Дарницького вагоноремонтного заводу. 

Він зʼявився у 1934 році, коли тут було споруджено перший барак-гуртожиток для будівельників заводу.

Розташований мікрорайон в східній частині Дарниці переважно вздовж Алматинської (після залізничного шляхопроводу), Марганецької, Опришківської вулиць. Межує зі Старою Дарницею, а населення ДВРЗ становить близько 15 тисяч осіб.

ДВРЗ – це віддалений район від центру Києва, який має славу далеко не найбільш зразкового. Починаючи з лихих 90-тих він вважався одним із найбільш кримінальних в столиці, де було багато хуліганів та рецидивістів. Така асоціація з районом залишилися і сьогодні. Не дарма існує давно відома усім киянам приказка: “Кому в житті не везе, той живе на ДВРЗ”.

А щоб ближче познайомитися із колоритом мікрорайону, дивіться народний детективний серіал “Дільничний з ДВРЗ“. Саме в цій місцевості і розгортаються основні події детективу, а головні герої Сергій Бондар та Петро Дзюба щосерії розслідують справи як дрібних хуліганів, так і серйозних злочинців.

Дивіться усі серії на нашому сайті Серіали ICTV, а також перші серії нового 3 сезону можна переглянути просто зараз за посиланням.

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Теги: Дільничний з ДВРЗ, Дільничний з ДВРЗ 3, Дільничний з ДВРЗ-2
16.03.2023 14:40

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