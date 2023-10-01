Штурм – 1 серия

Смотрите онлайн сериал Штурм 1 серия от 01.10.2023 на сайте ICTV. Неизвестные в масках захватывают газораспределительную станцию под Киевом. Они записывают видеообращение к Калюжному, в котором угрожают взорвать станцию. Калюжный и Волков понимают, какие последствия могут быть от подрыва, ведь газораспределительная станция не так проста, как кажется на первый взгляд.

В сериале Штурм 1 серия Волков отправляет Сенсея и его команду на разблокировку станции. Штурм быстро устраняет террористов, однако их главному удается бежать. Пока бойцы охотятся за Захарченко, Калюжный попытается вывезти из архива тайные документы по проекту Эдельвейс, на которых есть подписи влиятельных украинских политиков. Сможет ли Штурм остановить Калюжного? Какие тайны откроются при выполнении этой операции? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал ICTV Штурм 1 серия.

Сериал Штурм