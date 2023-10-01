Штурм – 1 серія

Дивіться онлайн серіал Штурм 1 серія від 01.10.2023 на сайті ICTV. Невідомі в масках захоплюють газорозподільчу станцію під Києвом. Вони записують відеозвернення до Калюжного, в якому погрожують підірвати станцію. Калюжний і Волков розуміють, які наслідки можуть бути від підриву, адже газорозподільча станція не така проста, як здається на перший погляд.

У серіалі Штурм 1 серія Волков відправляє Сенсея і його команду на розблокування станції. Штурм швидко усуває терористів, проте їхньому головному вдається втекти. Поки бійці полюватимуть за Захарченком, Калюжний спробує вивезти з архіву таємні документи по проєкту Едельвейс, на яких є підписи впливових українських політиків. Чи зможе Штурм зупинити Калюжного? Які таємниці відкриються під час виконання цієї операції? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал ICTV Штурм 1 серія.

Серіал Штурм