Штурм – 2 серія

Дивіться онлайн серіал Штурм 2 серія від 01.10.2023 на сайті ICTV! Сенсею доведеться зіштовхнутися з новими випробуваннями. Його загін Штурм відсторонять від виконання службових обов’язків за некомпетентність командира. Вся справа в тому, що молодший брат Максима викрав його посвідчення і передав його злочинцям, які ним успішно скористалися. Яке покарання чекатиме на Макса? Чи зможе Дорошенко відстояти честь свого бійця? Дізнайтеся просто зараз!

У 2 серії бойовика Штурм Сенсей розпочне таємне розслідування. Чи зможе він визначити справжні плани зловмисників і зруйнувати їх? Не пропустіть найкращий серіал ICTV – дивіться онлайн Штурм 2 серія.

Серіал Штурм 1 серія

Серіал Штурм