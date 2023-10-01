Штурм – 3 серія

Дивіться онлайн серіал Штурм 3 серія від 01.10.2023 на сайті ICTV. Перед підрозділом Штурм буде поставлено непросте завдання – викрити наркоторговців, які ввозять в Україну синтетичні наркотики дуже великими партіями. Після дослідження заборонених речовин вдається встановити, що наркотики виготовляють у сусідній Польщі. Проте, як саме товар потрапляє в Україну, досі залишається загадкою.

У 3 серії бойовика ICTV Штурм усі підрозділи СБУ, включаючи команду Сенсея, відправляють до кордону з Польщею. Які несподіванки чекають на бійців? Чи вдасться їм зупинити наркотрафік і затримати торговців? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал ICTV Штурм 3 серія.

Серіал Штурм 2 серія

Серіал Штурм