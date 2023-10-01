Штурм – 3 серия

Смотрите онлайн сериал Штурм 3 серия от 01.10.2023 на сайте ICTV. Перед подразделением Штурм будет поставлена непростая задача – разоблачить наркоторговцев, ввозящих в Украину синтетические наркотики очень крупными партиями. После исследования запрещенных веществ удается установить, что наркотики производят в соседней Польше. Однако, как именно товар попадает в Украину, до сих пор остается загадкой.

В 3-й серии боевика ICTV Штурм все подразделения СБУ, включая команду Сенсея, отправляют к границе с Польшей. Какие неожиданности ждут бойцов? Удастся ли им остановить наркотрафик и задержать торговцев? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал ICTV Штурм 3 серия.

Сериал Штурм 2 серия

Сериал Штурм