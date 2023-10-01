Штурм – 2 серия

Смотрите онлайн сериал Штурм 2 серия от 01.10.2023 на сайте ICTV! Сенсею придется столкнуться с новыми испытаниями. Его отряд Штурм отстранят от исполнения служебных обязанностей за некомпетентность командира. Все дело в том, что младший брат Максима похитил его удостоверение и передал его преступникам, которые им успешно воспользовались. Какое наказание будет ждать Макса? Сможет ли Дорошенко отстоять честь своего бойца? Узнайте прямо сейчас!

Во 2 серии боевика Штурм Сенсей начнет тайное расследование. Сможет ли он определить подлинные планы злоумышленников и разрушить их? Не упустите лучший сериал ICTV – смотрите онлайн Штурм 2 серия.

Сериал Штурм 1 серия

Сериал Штурм