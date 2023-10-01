Штурм – 4 серия

Смотрите онлайн сериал Штурм 4 серия от 01.10.2023 на сайте ICTV! На этот раз подразделение Штурм будет охотиться за серьезными фальшивомонетчиками, которые делают очень качественные подделки европейских купюр. Широкое распространение фальшивых денег очень негативно влияет на экономику Евросоюза, поэтому руководство очень обеспокоено происходящим.

В боевике ICTV Штурм 4 серия Сенсей и его коллеги применят все свои способности, чтобы найти подпольную типографию. Удастся ли им задержать преступников и спасти репутацию Украины? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал ICTV Штурм 4 серия.

Сериал Штурм 3 серия

Сериал Штурм