Штурм – 4 серія

Дивіться онлайн серіал Штурм 4 серія від 01.10.2023 на сайті ICTV! Цього разу підрозділ Штурм полюватиме на серйозних фальшивомонетників, які роблять дуже якісні підробки європейських купюр. Широке розповсюдження фальшивих грошей дуже негативно впливає на економіку Євросоюзу, тому керівництво дуже занепокоєне тим, що відбувається.

У бойовику ICTV Штурм 4 серія Сенсей і його колеги застосують усі свої здібності, аби віднайти підпільну типографію. Чи вдасться їм затримати злочинців і врятувати репутацію України? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал ICTV Штурм 4 серія.

Серіал Штурм 3 серія

Серіал Штурм