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45:33

Табун — 1 серия

Сериал Табун 1 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! События сериала Табун проходят в оккупированной нацистами Украине. Немцы разрабатывают новое химическое оружие под названием Табун, чтобы получить преимущество над своими врагами. Они проверяют действие этого яда на пленных. Тем временем главный герой сериала Табун Иван Диденко десантируется из самолета вместе с группой шпионов с целью найти авторов страшной немецкой разработки и помешать им завершить процесс создания химического оружия.

Удастся ли Ивану спасти украинских пленных? Все это смотрите онлайн в сериале Табун 1 серия!

Смотрите онлайн: сериал Табун

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