Табун — 4 серия

Смотрите онлайн финальный эпизод шпионского боевика о Второй мировой войне Табун 4 серия от 26.04.2023 на сайте ICTV.

Теперь Иван Диденко – новый вожак украинских партизан. У главного героя боевика 2023 Табун назревает план, как уничтожить лабораторию нацистов. Диденко планирует проникнуть в немецкий штаб и взорвать здание, пока нацисты будут смотреть фильм.

Однако есть одно «но». Вместе со Штраубе на киносеансе будет присутствовать и Галина – любимая женщина Ивана Диденко. Удастся ли шпиону и спасти любимую из лап нацистов, и уничтожить лабораторию? Смотрите в заключительном эпизоде сериала Табун 4 серия от 26.04.2023.

Смотрите онлайн сериал Табун 3 серия