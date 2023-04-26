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Табун – 4 серія

Дивіться онлайн фінальний епізод шпигунського бойовика про Другу світову війну Табун 4 серія від 26.04.2023 на сайті ICTV.

Тепер Іван Діденко – новий ватажок українських партизанів. У головного героя бойовика 2023 Табун назріває план, як знищити лабораторію нацистів. Діденко планує проникнути в німецький штаб і підірвати будівлю, поки нацисти дивитимуться фільм.

Проте є одне «але». Разом зі Штраубе на кіносеансі буде присутньою й Галина – кохана жінка Івана Діденка. Чи вдасться шпигуну і врятувати кохану з лап нацистів, і знищити лабораторію? Дивіться в заключному епізоді серіалу Табун 4 серія від 26.04.2023.

Дивіться онлайн серіал Табун 3 серія

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