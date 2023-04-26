Табун – 3 серія

Продовження шпигунського бойовика Табун 3 серія – дивіться онлайн серіал, заснований на реальних подіях, які відбувалися в окупованій нацистами Україні в 1942 році.

Польський професор Шимчак завдяки лікуванню Галини все ж таки виживає після спроби самогубства. Проте це тільки половина справи. Британська розвідка поставила Діденку та його команді завдання в серіалі Табун 3 серія – вивезти Шимчака з окупованих територій.

Дуже скоро офіцер Штраубе дізнається про викрадення професора, і це доводить його до сказу. На що піде нацист заради повернення науковця? І чи дізнається він про партизанську роботу Галини? Дивіться у бойовику Табун 3 серія від 26.04.2023.

Дивіться онлайн серіал Табун 2 серія