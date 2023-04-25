Табун – 2 серія

Дивіться продовження гостросюжетного шпигунського бойовика про Другу світову війну Табун 2 серія від 25.04.2023 на сайті телеканалу ICTV.

Івану Діденку і Катерині доводиться переховуватись у місцевих жителів, щоб їх не викрили нацисти. Степан нарешті починає потроху довіряти братові Івану і розповідає, як нещодавно бачив німецьку машину, заповнену великими балонами. У серіалі Табун 2 серія Іван розуміє, що нацисти таки виготовили хімічну зброю і ось-ось почнуть її масове використання.

Савельєв пропонує Штраубе влаштувати показові страти, щоб змусити людей видати диверсантів. Проте лікарка Галина просить німецького офіцера цього не робити. У Штраубе, який накинув оком на красуню, є умова за якої, він не дасть вбити українців у серіалі Табун 2 серія від 25.04.2023.

Дивіться онлайн серіал Табун 1 серія