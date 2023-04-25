Табун – 1 серія

Дивіться онлайн шпигунський гостросюжетний серіал Табун 1 серія від 25.04.2023 на сайті телеканалу ICTV.

Події багатосерійного українського бойовика розгортаються в окупованій нацистами Україні в 1942 році. Німецькі військові під керівництвом офіцера Штраубе проводять експерименти над українськими військовополоненими – досліджують дію нової хімічної зробої. Розробкою отрути займається польський професор, якого Штраубе в серіалі Табун 1 серія звільнив з Аушвіцу.

Британська розвідка відправляє в окупований Звягель Івана Діденка – українця, який вже багато років працює на них і має завадити розповсюдженню отрути нацистів. Проте у Звягелі на Івана чекає безліч випробувань, в тому числі й протистояння з рідним братом Степаном – ватажком українських повстанців у серіалі Табун 1 серія.

Дивіться онлайн серіал Табун