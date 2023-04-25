Табун — 2 серия

Сериал Табун 2 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV! Главный герой сериала Табун Иван Диденко возвращается в свой родной город Звягель, чтобы сорвать планы немцев по распространению смертельного химического оружия. Для того, чтобы остановить врага, Иван обращается за помощью к своему родному брату Степану, который является предводителем повстанческого движения в городе. Ради общего дела они забывают о прежней ссоре и решают вместе бороться против немцев. Тем временем офицер Штраубе разыскивает группу диверсантов, в которой был Иван Диденко.

Удастся ли Ивану Диденко сорвать планы немцев? Все это смотрите онлайн в сериале Табун 2 серия!

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