Сериал Табун 2 серия смотреть онлайн на сайте Сериалы ICTV!Главный герой сериала Табун Иван Диденко возвращается в свой родной город Звягель, чтобы сорвать планы немцев по распространению смертельного химического оружия.Для того, чтобы остановить врага, Иван обращается за помощью к своему родному брату Степану, который является предводителем повстанческого движения в городе.Ради общего дела они забывают о прежней ссоре и решают вместе бороться против немцев.Тем временем офицер Штраубе разыскивает группу диверсантов, в которой был Иван Диденко.
Удастся ли Ивану Диденко сорвать планы немцев?Все это смотрите онлайн в сериале Табун 2 серия!