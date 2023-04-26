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Табун — 3 серия

Продолжение шпионского боевика Табун 3 серия – смотрите онлайн сериал, основанный на реальных событиях, происходивших в оккупированной нацистами Украине в 1942 году.

Польский профессор Шимчак, благодаря лечению Галины, все же выживает после попытки самоубийства. Однако это только половина дела. Британская разведка поставила Диденко и его команде задачу в сериале Табун 3 серия – вывезти Шимчака с оккупированных территорий.

Очень скоро офицер Штраубе узнает о похищении профессора, и это доводит его до бешенства. На что пойдет нацист для возвращения ученого? И узнает ли он о партизанской работе Галины? Смотрите в боевике Табун 3 серия от 26.04.2023.

Смотрите онлайн сериал Табун 2 серия

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