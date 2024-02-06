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Топтун – 28 серия

Смотрите комедийный сериал Топтун 28 серия на сайте Сериалы ICTV!

В балетной школе находят тело преподавательницы. Опросив ее коллег, Василий узнает, что женщину могли убить из-за конкуренции. Одна из преподавательниц злоупотребляла алкоголем и была на грани увольнения. Неужели репутация для бывшей звезды балета была важнее жизни человека? Покажет сериал ICTV Топтун.

Ученицы погибшей расскажут, что их преподавательница имела непростой характер. Женщина очень строго и серьезно подходила к обучению. Кроме того, по словам девушек, преподавательница обладала телепатией. Может ли это быть правдой? И связано ли это со смертью женщины? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 28 серия на сайте Сериалы ICTV.

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