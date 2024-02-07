Топтун – 29 серия

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В реке находят тело известного журналиста Манилова. По словам организатора заплыва мужчина зарегистрировался и участвовал в соревновании. Однако судмедэксперт обнаружила, что кто-то другой пытался выдать себя за Манилова. Кроме того утонул мужчина в морской воде, а его тело лишь впоследствии бросили в реку.

В сериале ICTV Топтун детективам придется выяснить, как тело Манилова оказалось так далеко от моря. Василий поговорит с коллегами журналиста, которые после этого станут подозреваемыми. Кроме того следователи попытаются узнать какими расследованиями занимался Манилов в последнее время. Связано ли это с его гибелью? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 29 серия на сайте Сериалы ICTV.

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