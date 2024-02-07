Топтун – 30 серия

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Соседка Семена Богдана оказывается на допросе. Она надолго оставила своего сына в машине, из-за чего ребенок оказался в больнице. Однако с самой Богданой тоже не все в порядке. Возьмутся ли следователи за это дело? Покажет сериал ICTV Топтун.

В крови Богданы обнаружат большую дозу нейролептиков. А это означает только одно – женщину хотели отравить. Свекровь Богданы очень ее не любила, поэтому оказалась под подозрением. Неужели она могла пожертвовать здоровьем внука, чтобы навредить невестке? Или кто-то другой пытался свести счеты с Богданой? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 30 серия на сайте Сериалы ICTV.

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