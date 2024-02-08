Топтун – 31 серия

Смотрите детективный сериал Топтун 31 серия на сайте Сериалы ICTV!

Следователи расследуют несчастный случай во время выступления фокусника. Для одного из номеров он пригласил случайную зрительницу и ранил ее. Детективы имеют основания полагать, что кто-то намеренно испортил инвентарь фокусника. Кто и зачем это сделал? Покажет сериал ICTV Топтун.

Главным подозреваемым остается исполнитель номера. Но его мотив вызывает сомнения, ведь этим поступком он прежде всего испортил репутацию себе. Подставить фокусника могли и обиженные им люди. Оказывается, он был не очень хорошим человеком. Что будет, если следователи устроят очную ставку всем подозреваемым? Чтобы узнать, смотрите детективный сериал Топтун 31 серия на сайте Сериалы ICTV.

Смотрите сериал Топтун 30 серия

Смотрите онлайн сериал Топтун