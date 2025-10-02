5 фактів, які вас здивують про зірку серіалу «Коп з минулого» Тетяну Злову

Зірка серіалу “Коп з минулого” Тетяна Злова розповіла про свої захоплення, боротьбу з панічними атаками, любов до детективів та ін. Пропонуємо 5 цікавих фактів про талановиту акторку, які здивують навіть найвідданіших шанувальників.

29 вересня на каналі ICTV2 стартував прем’єрний 5-й сезон іронічного детективу «Коп з минулого». Для Тетяни Злової цей проєкт – один з найдорожчих, і свого часу роль доньки Юлі головного героя Доліна стала однією з значущих для юної акторки. Але що чекає родину персонажів в новому сезоні, і які випробування випадуть на долю вже дорослої Юлі – дивіться в новому сезоні.

А також пропонуємо цікаві факти про акторку Тетяну Злову.

1. Як журналістка стала акторкою

Тетяна зізнається, що довго не могла визначитися з майбутньою професією. Вона мріяла бути і шеф-кухарем, і перекладачем, і навіть журналістом. Саме на тележурналістику вона й пішла вчитися та отримала ступінь магістра аудіовізуальних мистецтв.

Але весь час мріяла стала акторкою. І якось Таня записала свої проби і відправила, потім дівчину запросили на проби і вона отримала свою першу невеличку роль у кіно. Так і почалась її акторська кар’єра.

2. Правила відновлення інтровертки

Таня зізнається, що є інтровертною за своєю природою. Коли грає енергійних активних персонажів, швидко втрачає свої ресурси.

Її секрет відновлення сил — якісний сон. І ще важливо лягати спати до 23:00, щоб добре виспатися.

3. Психотерапія — це нормально

Тетяна вважає, що звертатися до психотерапевтів — це не тільки нормально, а й необхідно. Це ознака того, що людина піклується про своє ментальне здоров’я. Акторка пережила кілька страшних епізодів на початку війни, але завдяки терапії змогла значно покращити свій стан.

“У мене були і депресія, і панічні атаки. Але психологи допомогли мені пройти через це, владнати важливі питання і стати кращою версією себе”, — ділиться акторка.

4. “Коп з минулого” — це мій дім”

Серіал “Коп з минулого” став для Тетяни не просто роботою, а справжньою “віддушиною”. Це була її перша масштабна роль, і робота на знімальному майданчику з відомими акторами стала для неї справжньою мрією. Таня зізнається, що за роки зйомок серіал став частиною її життя, і вона їде на майданчик, наче до своєї родини.

5. Захоплення, які здивують: від детектива до маніяків

У вільний час Тетяна любить читати, дивитися якісне кіно та гуляти пішки, долаючи величезні відстані. Акторка обожнює детективи: як у книгах, так і у кіно. І каже, що документальні стрічки про маніяків її… заспокоюють. На відміну від фільмів жахів, які лякають, історії про серійних вбивць, “добре заходять і розвантажують”.

Дивіться прем’єрний 5-й сезон іронічного детективу «Коп з минулого» з понеділка по четвер о 20:00 на каналі ICTV2.