Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Серіали ICTV / 5 фактів, які вас здивують про зірку серіалу «Коп з минулого» Тетяну Злову / 02.10.2025 17:51
02.10.2025 17:51
Поділитися

5 фактів, які вас здивують про зірку серіалу «Коп з минулого» Тетяну Злову

5 фактів, які вас здивують про зірку серіалу «Коп з минулого» Тетяну ЗловуФото: instagram.com/taniazlova

Зірка серіалу “Коп з минулогоТетяна Злова розповіла про свої захоплення, боротьбу з панічними атаками, любов до детективів та ін. Пропонуємо 5 цікавих фактів про талановиту акторку, які здивують навіть найвідданіших шанувальників.

29 вересня на каналі ICTV2 стартував прем’єрний 5-й сезон іронічного детективу «Коп з минулого». Для Тетяни Злової цей проєкт – один з найдорожчих, і свого часу роль доньки Юлі головного героя Доліна стала однією з значущих для юної акторки. Але що чекає родину персонажів в новому сезоні, і які випробування випадуть на долю вже дорослої Юлі – дивіться в новому сезоні.

А також пропонуємо цікаві факти про акторку Тетяну Злову.

1. Як журналістка стала акторкою

Тетяна зізнається, що довго не могла визначитися з майбутньою професією. Вона мріяла бути і шеф-кухарем, і перекладачем, і навіть журналістом. Саме на тележурналістику вона й пішла вчитися та отримала ступінь магістра аудіовізуальних мистецтв. 

Але весь час мріяла стала акторкою. І якось Таня записала свої проби і відправила, потім дівчину запросили на проби і вона отримала свою першу невеличку роль у кіно. Так і почалась її акторська кар’єра.

Тетяна Злова на відкритті 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю

2. Правила відновлення інтровертки

Таня зізнається, що є інтровертною за своєю природою. Коли грає енергійних активних персонажів, швидко втрачає свої ресурси. 

Її секрет відновлення сил — якісний сон. І ще важливо лягати спати до 23:00, щоб добре виспатися.

3. Психотерапія — це нормально

Тетяна вважає, що звертатися до психотерапевтів — це не тільки нормально, а й необхідно. Це ознака того, що людина піклується про своє ментальне здоров’я. Акторка пережила кілька страшних епізодів на початку війни, але завдяки терапії змогла значно покращити свій стан.

“У мене були і депресія, і панічні атаки. Але психологи допомогли мені пройти через це, владнати важливі питання і стати кращою версією себе”, — ділиться акторка.

Павло Текучев і Тетяна Злова на зйомках серіалу “Коп з минулого”

4. “Коп з минулого” — це мій дім”

Серіал “Коп з минулого” став для Тетяни не просто роботою, а справжньою “віддушиною”. Це була її перша масштабна роль, і робота на знімальному майданчику з відомими акторами стала для неї справжньою мрією. Таня зізнається, що за роки зйомок серіал став частиною її життя, і вона їде на майданчик, наче до своєї родини.

5. Захоплення, які здивують: від детектива до маніяків

У вільний час Тетяна любить читати, дивитися якісне кіно та гуляти пішки, долаючи величезні відстані. Акторка обожнює детективи: як у книгах, так і у кіно. І каже, що документальні стрічки про маніяків її… заспокоюють. На відміну від фільмів жахів, які лякають, історії про серійних вбивць, “добре заходять і розвантажують”.

Дивіться прем’єрний 5-й сезон іронічного детективу «Коп з минулого» з понеділка по четвер о 20:00 на каналі ICTV2.

Також по темі: Світло, камера, Коп! – Ділимося ексклюзивними фото зі зйомок серіалу «Коп з минулого 5» «Коп з минулого»: 5 найкращих серіальних адаптацій Коп Олег Долін і його кіновсесвіт: як добре ви орієнтуєтесь в іронічному детективі «Коп з минулого» (ТЕСТ)
Теги: Коп з минулого, Коп з минулого 5 сезон, Тетяна Злова
02.10.2025 17:51

Топ-відео

45:31
46:56
01:25
00:30
Показати ще

Гарячі матеріали

5 фактів, які вас здивують про зірку серіалу «Коп з минулого» Тетяну Злову

«Повернення»: до Дня захисників та захисниць ICTV2 презентує тизер першого серіалу про досвід ветеранів російсько-української війни

Світло, камера, Коп! – Ділимося ексклюзивними фото зі зйомок серіалу «Коп з минулого 5»

Експеримент, що став аншлагом: «Митець» від ICTV2 зібрав повну залу на Одеському кінофестивалі
Показати ще

Актори

Ігор Портянко Михайло Кукуюк Михайло Гаврилов Остап Ступка Міла Сивацька

Дивіться на ICTV

Коп з минулого 5 Зараз в ефірі Коп з минулого 5 20:00 Адреналін 2: Висока напруга 22:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ