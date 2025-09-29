На каналі ICTV2 стартує прем’єра детектива «Коп з минулого 5», найкращого сезону капітана Доліна

Прем’єрний 5-й сезон іронічного детективу «Коп з минулого» покажуть вже з 29 вересня на каналі ICTV2. В головних ролях – Дмитро Суржиков, Павло Текучев та Даша Трегубова.

Нові епізоди здивують, адже головний персонаж, поліцейський Долін встигне все: розслідувати гучні злочини, знову закохатися, навіть схуднути. А ще в нових епізодах у Доліна з’явиться ворог, що намагатиметься знищити і репутацію, і кар’єру копа, а ще – помститися найдорожчим людям поліцейського.

У 5-му сезоні головний персонаж Долін (Дмитро Суржиков) опиниться у несподіваній для себе ролі: невідомий антагоніст атакуватиме усі сфери життя нашого поліцейського. Інтрига закрутиться так хитромудро, що Долін підозрюватиме у зраді багатьох з близького оточення. Ворог підійшов дуже близько і знає про капітана багато усього. Так хто ж він?

«В новому сезону Долін здобуде новий досвід: цілий сезон наш відважний капітана не зможе контролювати ані своє життя, ані життя своїх близьких. Долін сильний, він завжди сам вирішував, діяв, але в нових епізодах в нього все вийде з-під контролю. Весь сезон земля йде з-під ніг – хіба не цікаво, чим завершиться? Доліну доведеться вивчити цей урок життя. Як би він не крутився, не хотів перевернути дригом все, він повертається в ту точку, з якої все почало стрімко змінюватися. Побачимо, як розвиватимуться події», – каже режисер Олександр Сальніков.

До того ж Долін відчуватиме емоційні гойдалки і сумуватиме за колишньої коханою Тетяною Малиновською (Даша Трегубова). У нових епізодах вона захопиться іншим чоловіком – імпозантним красенем Остапом Грановським (Олексій Зубков). Той зіграє важливу роль в цьому сезоні: але що саме станеться, як сприйме Долін суперника – скоро побачимо.

І хоча наш невгамовний капітан часто згадуватиме минулу любов, це не завадить йому зустріти симпатичну жінку і знову закохатися. Що це буде: коротка бурхлива інтрижка чи глибока лав-сторі?

Зокрема, Долін як і раніше, розкриватиме найгучніші злочини разом з напарником і вже зятем Андрієм Сироїдом (Павло Текучев). Але в новому сезоні між родичами все значно ускладниться, будуть нові виклики, підозри, недовіра.

Певні непрості випробування чекають і дружину Сироїда – Юлю (Тетяна Злова), доньку Доліна. Що з нею станеться, і як ця подія відіб’ється на стосунках усієї родини?

«Скажу, що так нахабно на мого героя ніхто не смів нападати впродовж усієї франшизи, як буде в новому сезоні. Чи вистоїть Долін? Ну якщо він отямився після 20-річної коми і знову пішов полювати на злочинців, то невже цього разу він злякається? Взагалі, він дійсно багато переживе, зокрема і в особистому житті», – заінтригував актор Дмитро Суржиков.

Іронічний детектив ICTV2 “Коп з минулого” – це українська адаптація відомого німецького серіалу The Last Cop (Der letzte Bulle). В центрі сюжету – історія поліцейського, який після двох десятків років коми раптово отямився і знову повернувся в стрій. Його методи трохи застарілі і іноді брутальні, але дають швидкий результат, і саме на цьому побудовано багато жартів. Адаптації серіалу про копа, що після 20 років опановує нову реальність, зняли у Франції, Японії, Чехії, Естонії та ін. країнах.

Український детектив «Коп з минулого» з Дмитром Суржиковим став одним з найрейтинговіших і найулюбленіших проєктів телебачення, довівши, що якісний контент здатний конкурувати з міжнародними хітами.

В ролях: Дмитро Суржиков, Павло Текучев, Даша Трегубова, Ольга Гришина, Олексій Зубков, Тетяна Злова, Олександра Епштейн, Михайло Кришталь, Сергій Дерев’янко, Дарія Творонович та ін.

Режисери-постановники: Микола Каптан, Олександр Сальніков

Оператор-постановник: Костянтин Чумаков

Продюсери: Віктор і Артем Приходьки

Продюсери ICTV2: Ольга Хавжу, Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз.

Дивіться прем’єрні епізоди 5-го сезону детективу «Коп з минулого» на каналі ICTV2 з 29 вересня о 20:00.