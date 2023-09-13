ICTV2 покаже другий сезон популярного детективу з новим актором: що відомо про прем‘єру

Сьогодні, 13 вересня, о 20:00 в ефірі ICTV2 відбудеться прем’єра другого сезону детективу «Коп з минулого» про поліцейського, який прокинувся після коми в сучасному світі, а думками залишився в минулому.



Серіал увійшов до п’ятірки найпопулярніших серіалів 2020 року, тому не дивно, що історія отримала продовження. Знятий ще до повномасштабної війни серіал покаже легку детективну історію про розслідування, сімейні стосунки та роботу в парі. Поліцейський з минулого Олег Долін (Дмитро Суржиков) з новим прогресивним напарником Андрієм Сироїдом (Павло Текучев) шукатимуть злочинців, попри прірву епох намагатимуться порозумітися між собою, а ще вкотре доведуть нам – як цінно мати друга в складний час.

“Долін і далі пізнаватиме нові технології, намагатиметься розібратися з тіктоками, життям у світі електроніки і штучного інтелекту. Тепер мій герой не динозавр у 21 столітті і дещо розуміється на тому, чим живе світ.

Та прірва у сприйнятті поколінь залишиться і смішні історії на цьому нікуди не зникнуть теж. Зʼявиться новий напарник, який ще більше підкреслить прогресивність нового часу. Тому й далі будемо жартувати, шукати злочинців, відволікати глядача від переживань, постійної напруги. Бо для цього ми й знімаємо кіно”, – каже виконавець головної ролі Дмитро Суржиков.

У головних ролях також зʼявляться Дарʼя Трегубова, Михайло Кришталь, Ольга Гришина, Сергій Деревʼянко, Тетяна Злова.

Режисери — Володимир Мельниченко та Олександр Сальніков.