Андрій Ісаєнко та Валерія Товстолєс запалять ефір М1: коли дивитися ексклюзив з акторами серіалу “Майор Сковорода”?

12 травня виконавці головних ролей поліцейської комедії «Майор Сковорода» – Андрій Ісаєнко і Валерія Товстолєс завітають на ранковий ефір музичного каналу М1. Відомі актори розкажуть про новий серіал, а також розкриють деякі його інсайти і цікаве про себе.

У понеділок зіркові актори Андрій Ісаєнко і Валерія Товстолєс з’являться в ефірі ранкової програми «Світанок» на каналі М1, щоб поділитися захопливими подробицями про новий проєкт, познайомити зі своїми героями і пригадати смішні моменти зі зйомок серіалу «Майор Сковорода». Гостей зустрічатимуть ведучі на М1 Lida Lee і Андрій Чорновол.

Випуск відбудеться з нагоди майбутньої телепрем’єри комедійного детективу «Майор Сковорода», який покаже телеканалі ICTV2 19 травня. В серіалі актори зіграють головні ролі – як для Андрія, так і Валерії нові ролі стануть кардинально іншими в кар‘єрі.

Чим цікавий новий серіал, чому його треба подивитися, як знімали поліцейську комедію, за що ледь не звільнили Валерію, хто з найкращих подруг Андрія буде зніматися у серіалі – про це дивіться в новому випуску програми.

«Жоден свій проєкт я не очікував з таким нетерпінням, як серіал «Майор Сковорода». Кожна серія – це непередбачувані ситуації, небанальні жарти і безліч кумедних приколів, в які потрапляють підопічні мого героя Сковороди. Буде смішно, а іноді – ду-у-уже смішно», – вже ділиться про серіал і свого героя Андрій Ісаєнко. В ньому він зіграв головну роль нестерпного, проте талановитого майора Сковороду.

Телеведуча, блогерка, акторка Валерія Товстолєс з‘явиться в ролі Карини Кордоби, однієї з підлеглих майора. Виявляється, акторка постійно запізнювалася на зйомки, але це не завадило Лері добре впоратися з роллю і знайти на майданчику справжніх друзів. Ще більше цікавих подробиць про знімання і стосунки з колегами Валерія поговорить з ведучими у студії М1.

«В мене залишились чудові спогади про серіал і зйомки. З народним артистом Остапом Ступкою ми стали справжніми bro, а з акторкою Лілею Цвєліковою постійно сміялися», – розказувала раніше Товстолєс.

Відомо, що ведучі Lida Lee і Андрій Чорновол запропонують акторам імпровізацію: гості мають уявити себе героями проєкту і видати смішний діалог від імені своїх персонажів. Побачимо, як впораються з експромтом з перевтілення актори серіалу! Додамо, що це буде цікаво і смішно.

Нагадаємо, телепрем’єра 24-серійного комедійного детективу «Майор Сковорода» стартує на телеканалі ICTV2 з 19 травня о 20:00. В центрі сюжету ситкому – саркастичний і харизматичний слідчий майор Андрій Сковорода. Його відправляють у віддалений відділок піднімати показники розкриття злочинів, але замість досвідчених поліцейських йому в команду дають зелених копів-початківців. Спостерігати, як Сковорода намагається навчити молодняк професії і життю, – смішно і весело.

Не пропустіть новий випуск програми “Світанок» на М1 у понеділок, 12 травня, о 8:00. Прем’єрний показ поліцейської комедії «Майор Сковорода»дивіться на телеканалі ICTV2 з 19 травня о 20:00.