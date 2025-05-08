Що відомо про нову зірку ICTV2 Микиту Васейка? Знайомимося з актором серіалу «Майор Сковорода»

Микита Васейко – нове обличчя українського кіно. У серіалі «Майор Сковорода» на ICTV2 він втілить образ Євгена Будяка — сором’язливого, але надзвичайно кмітливого “ботана”, який мріє розкривати складні злочини. Цей персонаж – один із найяскравіших у новому комедійному детективі, який ви зможете побачити в ефірі ICTV2 вже 19 травня о 20:00!

Микита Васейко — актор, який прийшов у професію не через дитячу мрію, а завдяки випадку, що, як часто буває, став доленосним.

Родом з Одеси, він зізнається, що до акторства й мистецтва був далеким: у школі займався лише спортом — від єдиноборств і боротьби до водного поло. Про театр навіть не думав, а після школи подав документи в юридичну академію, бо просто не знав, куди йти. Усе змінила розмова з подругою, яка розповіла про університет Карпенка-Карого. Микита вирішив спробувати — і вступив.

Дитинство, каже, минуло не в театральних гуртках чи музичних школах, а перед телевізором поруч із батьком-кіноманом. Саме з ним він дивився фільми, які формували смак і захоплення кіно. У п’ять років Микита вперше побачив «Від заходу до світанку» Тарантіно — і цей момент запам’ятався йому назавжди. А «Пролітаючи над гніздом зозулі» ще в дитинстві вразив, хоча, зізнається, зрозумів його по-справжньому вже в дорослому віці.

У ситкомі «Майор Сковорода» Микита зіграв ботана Будяка — роль, далеку від нього самого.

«Я спокійний, стриманий, а Будяк мав бути яскравим, трохи диваком, з гіперболізованою поведінкою», — розповідає він. Зізнається, що спільного з героєм знайшов хіба що сором’язливість. Тому роль вимагала чимало роботи над собою: навчитися виходити за власні рамки, знайти в собі цю яскравість. У цьому допомогли партнери на майданчику — Остап Ступка, Андрій Ісаєнко. «Особливо вразив Остап: його персонаж був дуже далекий від нього, але він так легко і швидко вмикався — пам-пам-пам, і все готово. Це неймовірно», — захоплюється Микита.

Зізнається, що робота на знімальному майданчику була великим викликом: це був його перший серіал, ще й у яскравому, комедійному жанрі, де треба бути гіпертрофованим, не «природним», а грати на межі. Перші дні були складними, але згодом увійшов у ритм і знайшов свою «нову природу» на екрані.

Попри те, що Одеса — його рідне місто, Микита зізнається: тягне більше не туди, а до Києва, де відчуває себе в своїй стихії. «В Києві більше молоді, що дивиться зі мною в один бік, більше людей у театрах», — пояснює. Родина, щоправда, лишається важливим магнітом: там живуть батьки, а нещодавно народилася сестра. До моря, каже, особливої прив’язаності ніколи не мав — «хіба що взимку, коли хочеться вийти, вдихнути холодний вітер і просто подивитися».

Сьогодні Микита активно працює в театрі: він — частина творчого об’єднання “Амантес”, яке базується в Малому театрі.

Грає в кількох виставах, готує нові проєкти. Каже, що паралельно пробує себе в режисурі — хоча поки це обережні перші кроки. Ще одне захоплення — писати, хоча сам зізнається: «Я пробую писати, а не пишу. Але це вже щось».

Кіно для Микити залишає особливе місце: він мріє зіграти у фільмах Крістофера Нолана чи Мартіна Мак-Дони. «А от Тарантіно… Це більше дитяча любов. Я обожнюю його фільми, але назвати його зараз було б занадто очевидно», — усміхається.

А три неочікувані факти про себе формулює просто й з гумором: «Я великий фанат фентезі й фантастики. Я все життя займався єдиноборствами, хоча зовсім не агресивний. І третє… Я дуже нудний. І все. Так і запишіть».