Анастасія Штейнгауз про шпигунський детектив “Митець” та пошук нових серіальних героїв у подкасті Starlight Media “Що ми натворили”

3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться премʼєра 12-серійного шпигунського детективу “Митець”, де головний герой майор Скорук (Дмитро Рибалевський) починає малювати майбутні злочини після загадкового зникнення і повернення з полону.

Це одна із найочікуваніших премʼєр сезону, що розширює детективно-поліцейську лінійку телеканалу, але відрізняється від попередніх проєктів тим, що пропонує глядачеві більш глибоке і психологічне занурення у світ шпигунських інтриг. На глядачів чекають 12 епізодів-загадок, декілька масштабних складних задумів ворога, які доведеться розкрити слідчому. Цікаво, що в сюжетах можна буде впізнати реальні гучні справи, які останнім часом відбувалися в нашій країні.

Детальніше про майбутній хіт телеканалу розповіла директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Анастасія Штейнгауз у новому подкасті Starlight Media “Що ми натворили”.

“Наш новий шпигунський детектив “Митець” – це класна робота. Робота нашого внутрішнього шоуранера Ольги Хавжу, яка була багато років відомим сценаристом на ринку, а для нас головним редактором каналу. Тому ми ще більш тепло ставимось до цього продукту, адже це перший її шоуранерський проєкт, вироблений Starlight Production всередині всією командою”.

“Це серйозний детектив. Це історія про сучасну Україну, де під час війни головний герой рятує світ від поганців”. Ми дуже сподіваємося, що проєкт стане успішним і наступного року вийде “Митець 2”, – дадодає Анастасія.

Також Анастасія Штейнгауз розповіла про секрети багаторічного успіху детективів “Коп з минулого” і “Розтин покаже”, майбутній процедурал “Служба 112” та еволюцію серіального контенту. Про все ви можете послухати просто зараз у новому випуску подкасту Starlight Media “Що ми натворили”.

“Щодо багаторічного успіху серіалів “Розтин покаже” і “Коп з минулого” – секрет простий: люди хочуть зараз дивитися те, що вони дивилися давно. Помітно, як вони погано сприймають нові франшизи. В цьому величезну роль відіграє ностальгія за минулим до війни. Тому герої і світ, який був тоді, глядачами якось тепліше сприймається”, – зазначила Штейнгауз.

“Герой “Копа” абсолютно потрапляє в пази бренду ICTV та ICTV2. Тобто, це професіонал своєї справи, який з гумором та іронією сприймає це доросле життя. Він ніколи не покине. На такого персонажа як він хочеться якось обпертися”, – додала директорка ICTV та ICTV2.

Також у відвертій розмові з авторкою подкасту Анастасією Рахманіною Штейнгауз розповіла чому “детективно-поліцейський” канал запускає не поліцейські й не детективні франшизи? Чи можливо залишатися безпечною для глядача територією, говорячи на складні теми? Як ICTV2 створює нових героїв і чому “разом краще” – це не просто слоган?

Подкаст “Що ми натворили” – це новий проєкт команди Starlight Media, що відкриває закулісся української телеіндустрії, де творці програм, шоу та серіалів діляться власним досвідом, шукають нові сенси й чесно говорять про виклики сучасного телебачення.

Прослухати нові випуски подкасту можна на ютуб-каналі Starlight Media.