3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує довгоочікувана премʼєра шпигунського детективу “Митець”, де одну із головних ролей виконав Юрій Вихованець. В серіалі він зʼявиться в образі капітана СБУ Кравченка, який підозрює Скорука (Дмитро Рибалевський) в тому, що він завербований агент.

Вдома на Прикарпатті Вихованця називають “Франківським Бредом Піттом”, а віддані шанувальники знають його ще й як чоловіка популярної співачки FIЇNKA. Які ще факти ви могли не знати про актора? Розповідаємо в нашому матеріалі.

Юрій Вихованець народився 19 травня 1992 року в Івано-Франківську.

Мріяв стати священиком, але доля привела на сцену.

Навчався у коледжі за фінансовим напрямом, але після коледжу пішов навчатися на актора.

Грає у Франківському драмтеатрі, де розпочалася його кар’єра.

Знявся в проєктах режисера Тараса Химича – історичному фільмі “Король Данило” та серіалі “Князівство”.

24 лютого 2022 року зустрів у потязі.

У 2017 році одружився з Іриною Вихованець (FIЇNKA) – цьогоріч у пари 8 річниця весілля. Подружжя виховує 5-річного сина Владислава.

Має тату на честь дружини і сина у вигляді зірок.

Веде тікток-блог #маминстендапер, де публікує гумористичні відео.

Юрій створив власний гурт “Солідні люди”. Слова і музику пише сам, виконує власні пісні разом з кумом і колегою по Івано-Франківському драмтеатру, актором Віктором Абрам’юком.

У юності носив довге волосся.

Переможець у номінації “Кращий актор” за роль у фільмі Dying Swan (Colofilm Fest, Ірландія).

Обожнює майструвати різні речі. Колись він сам створив декорації для театральної студії, і взагалі щось робити своїми руками для нього – задоволення. А одного разу навіть зробив кімнату жахів, яку замовив йому бізнесмен з Буковеля.

Має принципову позицію в професії: ніколи не гратиме москаля.

Вистава “Ігри імператорів” з Любомиром Держипільським відкрила Юрію світ театру, де він побачив своє місце.

У 2026 році побачимо Юрія Вихованця у ще одному проєкті від телеканалу ICTV2 – серіалі “Служба 112”, який покаже без прикрас будні працівників служби екстреної допомоги.

Дивіться шпигунський детектив “Митець” вже 3 листопада о 20:00 в ефірі телеканалу ICTV2!

Дату прем‘єри серіалу “Служба 112” канал повідомить згодом.