3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує довгоочікувана премʼєра шпигунського детективу “Митець”, де одну із головних ролей виконав Юрій Вихованець. В серіалі він зʼявиться в образі капітана СБУ Кравченка, який підозрює Скорука (Дмитро Рибалевський) в тому, що він завербований агент.
Вдома на Прикарпатті Вихованця називають “Франківським Бредом Піттом”, а віддані шанувальники знають його ще й як чоловіка популярної співачки FIЇNKA. Які ще факти ви могли не знати про актора? Розповідаємо в нашому матеріалі.
- Юрій Вихованець народився 19 травня 1992 року в Івано-Франківську.
- Мріяв стати священиком, але доля привела на сцену.
- Навчався у коледжі за фінансовим напрямом, але після коледжу пішов навчатися на актора.
- Грає у Франківському драмтеатрі, де розпочалася його кар’єра.
- Знявся в проєктах режисера Тараса Химича – історичному фільмі “Король Данило” та серіалі “Князівство”.
- 24 лютого 2022 року зустрів у потязі.
- У 2017 році одружився з Іриною Вихованець (FIЇNKA) – цьогоріч у пари 8 річниця весілля. Подружжя виховує 5-річного сина Владислава.
- Має тату на честь дружини і сина у вигляді зірок.
- Веде тікток-блог #маминстендапер, де публікує гумористичні відео.
- Юрій створив власний гурт “Солідні люди”. Слова і музику пише сам, виконує власні пісні разом з кумом і колегою по Івано-Франківському драмтеатру, актором Віктором Абрам’юком.
- У юності носив довге волосся.
- Переможець у номінації “Кращий актор” за роль у фільмі Dying Swan (Colofilm Fest, Ірландія).
- Обожнює майструвати різні речі. Колись він сам створив декорації для театральної студії, і взагалі щось робити своїми руками для нього – задоволення. А одного разу навіть зробив кімнату жахів, яку замовив йому бізнесмен з Буковеля.
- Має принципову позицію в професії: ніколи не гратиме москаля.
- Вистава “Ігри імператорів” з Любомиром Держипільським відкрила Юрію світ театру, де він побачив своє місце.
- У 2026 році побачимо Юрія Вихованця у ще одному проєкті від телеканалу ICTV2 – серіалі “Служба 112”, який покаже без прикрас будні працівників служби екстреної допомоги.
Дивіться шпигунський детектив “Митець” вже 3 листопада о 20:00 в ефірі телеканалу ICTV2!
Дату прем‘єри серіалу “Служба 112” канал повідомить згодом.Також по темі: Зірка серіалу «Митець» Дмитро Рибалевський пригадав, як працював монтувальником в театрі Франка Цікаві факти про акторку серіалу «Митець» Наталію Бабенко Каст серіалу «Митець»: хто ці актори і де ви могли бачити їх раніше