ICTV / Серіали ICTV / Франківський Бред Пітт і чоловік FIЇNKИ: факти, які ви могли не знати про актора серіалу «Митець» Юрія Вихованця / 31.10.2025 15:06
31.10.2025 15:06
Поділитися

Франківський Бред Пітт і чоловік FIЇNKИ: факти, які ви могли не знати про актора серіалу «Митець» Юрія Вихованця

3 листопада о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартує довгоочікувана премʼєра шпигунського детективу “Митець”, де одну із головних ролей виконав Юрій Вихованець. В серіалі він зʼявиться в образі капітана СБУ Кравченка, який підозрює  Скорука (Дмитро Рибалевський) в тому, що він завербований агент.  

Вдома на Прикарпатті Вихованця називають “Франківським Бредом Піттом”, а віддані  шанувальники знають його ще й як чоловіка популярної співачки FIЇNKA. Які ще факти ви могли не знати про актора? Розповідаємо в нашому матеріалі.

  • Юрій Вихованець народився 19 травня 1992 року в Івано-Франківську.
  • Мріяв стати священиком, але доля привела на сцену.
  • Навчався у коледжі за фінансовим напрямом, але після коледжу пішов навчатися на актора.
  • Грає у Франківському драмтеатрі, де розпочалася його кар’єра.
  • Знявся в проєктах режисера Тараса Химича – історичному фільмі “Король Данило” та серіалі “Князівство”.
  • 24 лютого 2022 року зустрів у потязі.
  • У 2017 році одружився з Іриною Вихованець (FIЇNKA) – цьогоріч у пари 8 річниця весілля. Подружжя виховує 5-річного сина Владислава.

  • Має тату на честь дружини і сина у вигляді зірок.

  • Веде тікток-блог #маминстендапер, де публікує гумористичні відео.
  • Юрій створив власний гурт “Солідні люди”. Слова і музику пише сам, виконує власні пісні разом з кумом і колегою по Івано-Франківському драмтеатру, актором Віктором Абрам’юком.
  • У юності носив довге волосся.
  • Переможець у номінації “Кращий актор” за роль у фільмі Dying Swan (Colofilm Fest, Ірландія).
  • Обожнює майструвати різні речі. Колись він сам створив декорації для театральної студії, і взагалі щось робити своїми руками для нього – задоволення. А одного разу навіть зробив кімнату жахів, яку замовив йому бізнесмен з Буковеля.
  • Має принципову позицію в професії: ніколи не гратиме москаля.
  • Вистава “Ігри імператорів” з Любомиром Держипільським відкрила Юрію світ театру, де він побачив своє місце.
  • У 2026 році побачимо Юрія Вихованця у ще одному проєкті від телеканалу ICTV2 – серіалі “Служба 112”, який покаже без прикрас будні працівників служби екстреної допомоги.

Дивіться шпигунський детектив “Митець” вже 3 листопада о 20:00 в ефірі телеканалу ICTV2!

Дату прем‘єри серіалу “Служба 112” канал повідомить згодом. 

Також по темі: Зірка серіалу «Митець» Дмитро Рибалевський пригадав, як працював монтувальником в театрі Франка Цікаві факти про акторку серіалу «Митець» Наталію Бабенко Каст серіалу «Митець»: хто ці актори і де ви могли бачити їх раніше
Теги: детектив Митець, Юрій Вихованець
