Video: Довгоочікувана прем’єра на ICTV – Дільничний з ДВРЗ-новий сезон | 14 вересня, 21:30

Улюблений дільничний всієї країни знову повертається на телеекрани! Не пропустіть прем'єру нового сезону "Дільничного з ДВРЗ" вже 14 вересня о 21:30 на ICTV. На вас чекає ще більше крутих пригод та кумедних ситуацій разом з Бондарем та Дзюбою!