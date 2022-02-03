Дмитрий Сова рассказал о сложности съемок сериала «Морская полиция. Черноморск»

15 февраля в 21:30 на ICTV стартует премьера сериала «Морская полиция. Черноморск». Исполнитель одной из главных ролей сериала Дмитрий Сова (капитан Мельниченко) рассказал, как проходили летние съемки в Черном море под Одессой.

— Актеры часто рассказывают, что научились чему-то новому во время съемок. Расскажите, какие навыки вы приобрели во время съемочного процесса?

Дмитрий Сова: На этом проекте есть только одна сложность – это съемки на воде. Иногда нужно поплавать, понырять, да и вообще, съемки на воде диктуют свои условия. Это постоянное течение, постоянная необходимость содержать выставленный кадр и сосуществовать с этой стихией. До этого у меня было немало ролей с потасовками, поэтому ничего невозможного нет в наших съемках, ведь это для меня понятная история. Здесь скорее интересный персонаж – волевой, но с тонкой любовной линией, из-за которой он становится слабым и беззащитным. Поэтому нужно балансировать.

– А почему герой становится беззащитным? Потому что его чувства невзаимны?

Д. С.: Нет, потому что он не знает, что с этим делать. У капитана Мельниченко появляется любовь и женщина – старше его по званию. А герой не может принять факт того, что женщина выше его. В нем происходит конфликт, потому что он хочет с ним быть, но не может. Поэтому, они то очень близко друг к другу, то удаляются. Вроде бы такая игра.

— Расскажите, были ли за время съемок забавные или опасные ситуации?

Д. С.: У нас было много интересных ситуаций. Например, сцена, когда человек хочет прыгать с большой высоты, чтобы покончить с жизнью, а мы его спасаем. И на такой высоте ты понимаешь, что тебя страхуют, но все равно страшно. Однако когда начинаешь работать, то забываешь о переживаниях, доверяешься команде, каскадерам и забываешь обо всем. В этом проекте нужно очень быстро включаться. Например, когда кто-то перевернулся на воде раньше, чем нужно, — нужно все менять и адаптироваться под обстоятельства. И это очень интересно.

– Не было ли у вас страха перед водой? Все-таки вы выходите в открытое море! Возможно ли ощущали морскую болезнь?

Д. С.: Морской болезни нет! Мы с Гришей Баклановым снимались в полном метре «Черкассы», и там преимущественно все сцены снимались на воде, поэтому мы к этому готовы!

— Назовите три причины, почему зритель должен посмотреть сериал «Морская полиция. Черноморск»?

Д. С.: Мне кажется это очень увлекательный проект. У нас очень простые персонажи — они обычные люди и каждый сможет узнать в ком-то своего соседа или товарища. Все герои – очень открыты и искренни, а также моментально готовы включиться в любые ситуации. Наш сериал – это и экшн, и комедия. Каждая серия — это разная история, поэтому мне кажется, зритель будет ждать новой серии, потому что в ней будут новые персонажи и события.

Не пропустите премьеру сериала «Морская полиция. Черноморск» 15 февраля в 21:30 на ICTV!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.