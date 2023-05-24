В ефірі телеканалу ICTV2 нарешті вийшов серіал “Слідаки”. Це народно-іронічний детектив про роботу чесних поліцейських та найрозповсюдженіші правопорушення, з якими можуть стикнутися жителі будь-якого українського містечка.

Знімали народно-іронічний детектив ще до початку повномасштабного втогнення, восени 2021 року. Тоді знімальна команда обʼїздила чимало столичних вулиць, щоб зняти скриптед-реаліті – детективні історії, де в основу сюжету покладено реальні ситуації.





















Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер / 11 фотографий

Дія серіалу відбувається у невеликому провінційному містечку України. Творці спеціально не вказували його назву – кажуть, події серіалу можуть статися будь-де в Україні і кожен глядач упізнає в сюжеті нового серіалу своє місто.

Частина зйомок проходила на кіностудії Victoria Film Studios. Зокрема там відзняли сцени у детективному відділку, лабораторії та частину інтерʼєрних сцен з життя поліцейських.























Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер / 12 фотографий

Зараз будівля кіностудії пошкоджена ворожою ракетою. Торік на початку повномасштабної війни російський снаряд понівечив стіни однієї з будівель. Та попри все робота на студії не зупиняється, і вже поновилися зйомки ще одного серіалу на замовлення телеканалу ICTV “Коп з минулого”.



Ролі у “Слідаках” виконують Володимир Мельник, В’ячеслав Василюк, Вікторія Муштей, Владислав Гончаров, Іван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич. Знімали серіал два режисери Євгеній Чернишов та Віктор Сухобрус.

Дивіться серіал “Слідаки” з вівторка по четвер о 18:10 на ICTV2.

Сюжет.

Головні герої – скурпульозний до деталей, найдосвідченіший поліцейський відділку Олександр Данилюк та слідчий-інтелектуал Дмитро Ткаченко. Вони могли б зробити карʼєру у найвищих ланках системи, але посади їх не цікавлять. Вони працюють у звичайному слідчому відділі невеликого українського містечка. З ними працюють завзяті оперативники Тетяна Василенко та Денис Сергієнко. А також ІТ-спеціаліст Сашко – дружній і відкритий самоук у відділку, справжній комп’ютерний геній. Вони справжні слідаки, які ведуть розслідування усіх справ свого міста і завжди знаходять кривдників.