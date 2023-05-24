Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV / Серіали ICTV / Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер / 24.05.2023 15:56
24.05.2023 15:56
Поділитися

Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер

Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер

В ефірі телеканалу ICTV2 нарешті вийшов серіал “Слідаки”. Це народно-іронічний детектив про роботу чесних поліцейських та найрозповсюдженіші правопорушення, з якими можуть стикнутися жителі будь-якого українського містечка.

Знімали народно-іронічний детектив ще до початку повномасштабного втогнення, восени 2021 року. Тоді знімальна команда обʼїздила чимало столичних вулиць, щоб зняти скриптед-реаліті – детективні історії, де в основу сюжету покладено реальні ситуації.

image image image image image image image image image image image
Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер / 11 фотографій

Дія серіалу відбувається у невеликому провінційному містечку України. Творці спеціально не вказували його назву – кажуть, події серіалу можуть статися будь-де в Україні і кожен глядач упізнає в сюжеті нового серіалу своє місто. 

Частина зйомок проходила на кіностудії Victoria Film Studios. Зокрема там відзняли сцени у детективному відділку, лабораторії та частину інтерʼєрних сцен з життя поліцейських. 

image image image image image image image image image image image image
Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер / 12 фотографій

Зараз будівля кіностудії пошкоджена ворожою ракетою. Торік на початку повномасштабної війни російський снаряд понівечив стіни однієї з будівель. Та попри все робота на студії не зупиняється, і вже поновилися зйомки ще одного серіалу на замовлення телеканалу ICTV “Коп з минулого”.

Ролі у “Слідаках” виконують Володимир Мельник, В’ячеслав Василюк, Вікторія Муштей, Владислав Гончаров, Іван Жилюк, Анна Богдан, Максим Кириченко, Ольга Яцкевич. Знімали серіал два режисери Євгеній Чернишов та Віктор Сухобрус.

Дивіться серіал “Слідаки” з вівторка по четвер о 18:10 на ICTV2.

Також по темі: Слідаки - 1 серія Слідаки - 2 серія Іронічний детектив “Слідаки” на ICTV2: актори та ролі

Сюжет.

Головні герої – скурпульозний до деталей, найдосвідченіший поліцейський відділку Олександр Данилюк та слідчий-інтелектуал Дмитро Ткаченко. Вони могли б зробити карʼєру у найвищих ланках системи, але посади їх не цікавлять. Вони працюють у звичайному слідчому відділі невеликого українського містечка. З ними працюють завзяті оперативники Тетяна Василенко та Денис Сергієнко. А також ІТ-спеціаліст Сашко – дружній і відкритий самоук у відділку, справжній комп’ютерний геній. Вони справжні слідаки, які ведуть розслідування усіх справ свого міста і завжди знаходять кривдників.

Теги: серіал Слідаки, Слідаки промо
24.05.2023 15:56

Топ-відео

41:06
40:16
41:08
40:59
Показати ще

Гарячі матеріали

Як знімали серіал “Слідаки”: цікаві фото з-за лаштунків камер

ICTV2 відновив зйомки популярного серіалу «Коп з минулого»

Іронічний детектив “Слідаки” на ICTV2: актори та ролі

ICTV2 готує премʼєру народного детективу Слідаки
Показати ще

Актори

Юрій Дяк Дмитро Сова Григорій Бакланов Ігор Портянко Михайло Кукуюк

Дивіться на ICTV

Секретний фронт Зараз в ефірі Ранок у великому місті 07:00 Гарячий 08:45
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ