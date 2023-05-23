Слідаки – 2 серія

Не пропустіть продовження іронічного детективу – дивиться онлайн серіал ICTV Слідаки 2 серія від 23.05.2023 на нашому сайті!

З Вітею коїться щось дивне – хлопець почав вивчати східні єдиноборства. Невже він вирішив опанувати ще одну важливу навичку для служби? Це точно не про Вітю. Виявилося, що східними єдиноборствами він хоче підкорити дівчину мрії, з якою познайомився в інтернеті. Ба більше, аби сподобатися їй, Вітя в 2 серії серіалу Слідаки збрехав, що займався карате 15 років. Оце так у халепу він скочив… Але Вітя не шукає легких шляхів, тому починає швидке опанування карате. Чи вийде з нього професійний каратист за кілька днів? Дізнайтеся просто зараз!

Олег і Тетяна розслідують загадкове потрійне вбивство – ліфт із трьома людьми, який був заздалегідь пошкоджений, впав у ліфтову шахту. На кого полював зловмисник? Розслідуйте злочин разом із найкращими слідчими – дивіться онлайн детектив Слідаки 2 серія від 23.05.2023 на сайті ICTV.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 1 серія