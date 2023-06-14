Слідаки – 21 серія

Вітя проспав усе на світі, а Альбертівна навчилася вести прямі ефіри, – дивіться онлайн серіал Слідаки 21 серія від 14.06.2023.

У 21 серії детективу Слідаки народні криміналісти розслідують загадкове вбивство таксиста Ігоря Черниша. Тіло жертви знайшли в його власному автомобілі посеред розбитої дороги, якою користувалися лише місцеві жителі. Судячи з доказів, злочин вчинив хтось з останніх пасажирів чоловіка. Невже таким моторошним чином служба таксі позбавилася конкурента? Хто й навіщо погрожував Ігорю? І до чого в цій історії ревнощі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Слідаки 21 серія від 14.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 20 серія