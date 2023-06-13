Слідаки – 19 серія

Тренування айтішника й смертельне квартирне питання – дивіться онлайн серіал Слідаки 19 серія від 13.06.2023.

В 19 серії Слідаки поліцейські розслідують вбивство пенсіонерки, чиє тіло знайшла сусідка. Жінка впевнена, що цей злочин скоїв зек, який нещодавно купив частку квартири Софії Іванівни. За словами сусідки, Юрій Чмирьов хамив, їв чужу їжу й навіть викрав пенсію жертви! Невже колишній злочинець наважився на вбивство, щоб отримати всю квартиру? Чи це моторошна помст мачусі руками синів її померлого чоловіка? Дивіться онлайн детектив Слідаки 1 сезон.

Поки йде розслідування, в житті Сашка сталася ще одна любовна невдача. Колеги вирішили підтримати хлопця й налагодити його особисте життя. Що вони придумали? І як айтішник погодиться на такі ненависні йому тренування? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Слідаки 19 серія від 13.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 18 серія