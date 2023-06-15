Слідаки – 24 серія

Народні детективи серіалу Слідаки 24 серія нарешті отримали можливість заслужити премії від полковника. Начальство поставило одну умову – в дільницю прийдуть журналісти, які мають зняти гарний відеосюжет до Дня поліції. Чи зможуть слідчі скласти гарне враження на медійників? Чи все вийде як завжди? Дивіться онлайн комедію Слідаки.

Оперативники відразу ж оголосили змагання за звання найкращого працівника й вирушили на розслідування нової справи. Але ідентифікувати знайдений труп на узбіччі виявилося нелегкою справою. Хто й навіщо вчинив вбивство? Чи зможуть знайти злочинця? Дивіться серіал Слідаки 24 серія від 15.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 23 серія