Следаки — 24 серия

Народные детективы сериала Следаки 24 серия наконец-то получили возможность заслужить премии от полковника. Начальство поставило одно условие – в участок придут журналисты, которые должны снять хороший видеосюжет ко Дню полиции. Смогут ли следователи произвести хорошее впечатление на медийщиков? Или все выйдет как всегда? Смотрите онлайн комедию Следаки.

Оперативники сразу же объявили соревнование за звание лучшего работника и отправились на расследование нового дела. Но идентифицировать обнаруженный труп на обочине оказалось непростым делом. Кто и зачем совершил убийство? Смогут ли найти преступника? Смотрите сериал Следаки 24 серия от 15.06.2023.

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