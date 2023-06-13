Следаки — 20 серия

В сериале Следаки 20 серия криминалисты пытаются найти виновного в смерти студентки Екатерины Саниной, которая повесилась в общежитии. Хотя всё выглядит, как суицид, криминалисты нашли в этой истории кое-что подозрительное. Пропали ноутбук и телефон жертвы, а также исчез ее парень. Неужели кто-то убил Катю ради денег? Или преступник довел девушку до самоубийства? Какие шокирующие тайны раскроют другие студентки? Смотрите онлайн детектив Следаки 1 сезон.

Витя решил дать Саше несколько ценных советов по обольщению, но урок обращения с девушками закончился настоящей бедой. Парни испортили произведение искусства, которое было важным вещественным доказательством! Смогут ли следователи скрыть свой проступок? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Следаки 20 серия от 13.06.2023.

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