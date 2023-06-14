Следаки — 22 серия

В сериале Следаки 22 серия правоохранители попытаются разгадать тайну 20-летней давности и узнать правду о гибели студентки-отличницы.

В полицейском участке начался ремонт труб. Сантехники нашли в подвале запыленную книгу «Настольная книга следователя», загадка которой сразу же вызвала ажиотаж среди следователей. Кем на самом деле был майор Петров? В каких забавных ситуациях окажутся герои из-за нехватки воды? Смотрите онлайн детектив Следаки.

В детективе Следаки 22 серия криминалисты будут искать наркодилеров, которые подсаживают молодежь на опасные вещества. В результате преступления загадочно умерла отличница Анна Осипенко. Неужели девушка жила двойной жизнью? Или кто-то намеренно подсадил ее на наркотики? Смотрите сериал Следаки 22 серия от 14.06.2023.

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