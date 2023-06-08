Следаки — 18 серия

Смотрите сериал Следаки 18 серия на ICTV! В этой серии детективы отправятся на поиски мужчины, который умышленно сбил 7-летнюю девочку. Он ехал на тонированной машине и даже не притормозил, хотя ехал по двору. И мама девочки, и соседи шокированы таким циничным поступком. Но как найти водителя, если никто не запомнил номера машины, а окна были тонированы? Узнайте прямо сейчас.

Тетя Зина в 18 серии сериала Следаки искала того, кто постоянно мусорит в участке. Уборщица много жаловалась на свою неблагодарную работу, но появление робота-пылесоса ее почему-то совсем не обрадовало… Неужели ее собираются уволить? Смотрите в сериале Следаки 18 серия.

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