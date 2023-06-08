Слідаки – 18 серія

Дивіться серіал Слідаки 18 серія на ICTV! У цій серії детективи вирушать на пошуки чоловіка, який навмисне збив 7-річну дівчинку. Він їхав у тонованій автівці та навіть не пригальмував, хоча їхав подвір’ям. І мама дівчинки, і сусіди шоковані таким цинічним вчинком. Але як знайти водія, якщо ніхто не запам’ятав номер машини, а вікна були тоновані? Дізнайтеся просто зараз.

Тітка Зіна у 18 серії серіалу Слідаки шукала того, хто постійно смітить у ділянці. Прибиральниця багато скаржилася на свою невдячну роботу, але поява робота-пилососа її чомусь зовсім не втішила… Невже її збираються звільнити? Дивіться в серіалі Слідаки 18 серія.

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