Слідаки – 20 серія

У серіалі Слідаки 20 серія криміналісти намагаються знайти винного в смерті студентки Катерини Саніної, яка повісилася в гуртожитку. Хоча все виглядає, як суїцид, криміналісти знайшли в цій історії дещо підозріле. Зникли ноутбук і телефон жертви, а також пропав її хлопець. Невже хтось вбив Катю заради грошей? Чи злочинець довів дівчину до самогубства? Які шокуючі таємниці розкриють інші студентки? Дивіться онлайн детектив Слідаки 1 сезон.

Вітя вирішив дати Сашкові кілька цінних порад зі зваблення, але урок поводження з дівчатами закінчився справжнім лихом. Хлопці зіпсували витвір мистецтва, який був важливим речовим доказом! Чи зможуть слідаки приховати свою витівку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Слідаки 20 серія від 13.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 19 серія