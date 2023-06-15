Слідаки – 23 серія

Криміналісти шукатимуть зниклу пенсіонерку й зануряться в японську культуру – дивіться онлайн серіал Слідаки 23 серія від 15.06.2023.

У 23 серії детективу Слідаки начальство нагородило Дениса премією, що засмутило весь колектив. Слідчі вирішили провчити хвалька й придумали для нього випробування. Якщо він розгадає головоломку, то й справді гідний премії. А якщо Денис програє, він мусить вибачитися й пригостити колег суші. Чим закінчиться випробування заради статусу кращого працівника? Дивіться онлайн серіал Слідаки 2023.

Криміналісти розслідують зникнення Галини Степанівни. Стривожена сусідка подзвонила дочці своєї подруги й розказала, що у квартирі Галини відбувається щось дивне. Куди зникла жінка й чому продала житло? Звідки в безробітного власника з’явилися гроші на купівлю квартири? І чому вона вимагала оплату виключно у вигляді готівки? Дивіться серіал Слідаки 23 серія від 15.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 22 серія